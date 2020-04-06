سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يرد على تصريحات تجارب اللقاح في افريقيا ويصفها بالعار

علّق سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني، على تصريحات أطباء فرنسيين المتعلقة بإجراء دراسة واختبار للقاح ضد فيروس كورونا في الدول الإفريقية، والتي أثارت انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في عدّة دول.





واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي، في البرنامج الإذاعي 'ميدي شو' اليوم الاثنين 06 أفريل 2020، أن التصريحات صادمة وعنصرية وهي عار، قائلا إن التضامن هو عنوان المرحلة الحالية لمواجهة هذه الأزمة العالمية.





ويذكر أن في برنامج بثته قناة "LCI" الفرنسية، دعا رئيس طوارئ مستشفى "كوشان" بباريس، جان بول ميرا، لإجراء دراسات واختبارات للقاح ضد فيروس كورونا في دول إفريقية.





وقال جان بول ميرا في حوار مع المدير العام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في فرنسا "إذا استطعت أن أكون مستفزا، ألا يجب إجراء هذه الدراسة في إفريقيا، حيث لا توجد أقنعة ولا علاج ولا إنعاش"، مضيفا أن ذلك "يشبه إلى حد ما ما تم القيام به في أماكن أخرى لبعض الدراسات حول الإيدز، حيث تم القيام بتجارب على بائعات الهوى، نحاول لأننا نعلم أنهن معرضات بشدة للخطر ولا يحمين أنفسهن".





بدوره أيّد المدير العام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية، كاميل لوكت، هذه الفرضية، قائلا "أنتم على صواب، ونحن بصدد التفكير في إجراء بحث في إفريقيا لاعتماد نفس المقاربة مع لقاح "BCG" المطبّق ضد السل".