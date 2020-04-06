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دبي تعلن السعر الأقصي للسلع الأساسية والمعقمات والكمامات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:59 م
إمارة دبي
إمارة دبي
أعلنت اقتصادية دبي السعر الأقصى  للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية، والأهم حالياً مواد التعقيم والكمامات لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت على أنه لمواجهة انتشار فيروس كورونا في دبي، عليكم التقدّم للحصول على إذن خروج عند مغادرة المنزل لشراء الحاجيات الأساسية من الغذاء والدواء (زوروا هذه الصفحة لمزيدٍ من المعلومات حول كيفية الحصول على إذن الحركة)، وأيضاً يجب عليكم ارتداء كمامة وقفازات عند مغادرة المنزل.

ونظراً للطلب الكبير على مواد التعقيم والبقالة والمنتجات اليومية، وضعت افتصادية دبي لائحة بالأسعار القصوى التي يجب أن تعتمدها كافة المحال والصيدليات على السلع، وحثّت جميع السكان على رفع شكوى عند تجاوز هذه الأسعار.

حددت افتصادية دبي السعر الأقصى للكمامة الواحدة بدرهمين، يعني أن علبة من 50 كمامة يجب أن يبلغ سعرها بالحد الأقصى 100 درهم. أمّا السعر الأقصى للمعقمات فهو 27 درهم لسعة 200 مل.

بالنسبة للخضار والفواكه، تختلف الأسعار حسب النوع، اطلعوا على اللائحة أدناه.
دبي تعلن السعر الأقصي للسلع الأساسية والمعقمات والكمامات
دبي تعلن السعر الأقصي للسلع الأساسية والمعقمات والكمامات
دبي تعلن السعر الأقصي للسلع الأساسية والمعقمات والكمامات
دبي تعلن السعر الأقصي للسلع الأساسية والمعقمات والكمامات
دبي تعلن السعر الأقصي للسلع الأساسية والمعقمات والكمامات
دبي تعلن السعر الأقصي للسلع الأساسية والمعقمات والكمامات

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مستلزمات طبيه حد أقصى بوابة الفجر الفيروس كورونا اقتصادية دبي اسعار المعقمات اسعار الكمامات ألفجر

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