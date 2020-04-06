مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

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اقترب عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، من تولي منصب داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.



وأنهى عماد متعب مسيرته كلاعب للأهلي، منذ عامين واضعًا حدًا لمشواره الكروي، والذي حقق خلاله العديد من الألقاب والبطولات سواء مع ناديه أو المنتخب الوطني.



وينوي مجلس إدارة النادي الأهلي، على تعيين متعب في منصب مدير الكرة، خلفًا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي، ضمن تغيرات النادي في الأجهزة الفنية.



وتأتي خطوة الأهلي، في ظل اقتراب متعب من اللاعبين وقدرته على لم شملهم في الأحداث الهامة، كونه أحد قادة الفريق على مدار السنوات الماضية.



وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، حول إمكانية رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه بالقلعة الحمراء، وتوليه إحدى المناصب الأخرى داخل النادي.