البرلمان العربي يشيد بأمر الملك سلمان حول عقد جلسات افتراضية لـ"الشورى"





أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اليوم الإثنين، بأمر ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حول عقد جلسات افتراضية لمجلس الشورى؛ وذلك حرصاً منه على استمرار عمل المجلس فى أداء أعماله.





وقال الدكتور السلمي، في بيان له: إن أمر الملك سلمان جاء للتأكيد على التميز والإبداع، الذي تنتهجه قيادة المملكة العربية السعودية في إدارة شؤونها وتقديم رسالة هامة لدول المنطقة والعالم بأهمية استمرار العمل البرلماني رغم كل الظروف، التي تمر بها البشرية جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





كما ثمن عالياً باسم البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك سلمان بن عبدالعزيز، كرئيس لقمة مجموعة العشرين لتنسيق وتوحيد الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدات الطبية والإنسانية التي قدمتها المملكة لعدد من الدول للتخفيف من أعباء تلك الجائحة العالمية.



