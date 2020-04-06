ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ميت غمر بالدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه عن أنه تم ضبط 400 كيلو جرام من اللحوم والدواجن الغير صالحه للاستهلاك الادمى باحدى ثلاجات حفظ اللحوم بقرية دقادوس بمركز ميت غمر.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية بشان نتائج حملات المرور التفتيش بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع قطاع التموين ومباحث التموين.



وأوضح مختار أن الكمية المضبوطه تم التحفظ عليها وإحالة المحضر المحرر بشأنها والذي أوصت فيه لجنة التفتيش بإعدامها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، ووجه المحافظ لمتابعة تصرفات النيابة في الواقعة مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابة العامة.



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور والتفتيش على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من أي نوع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظًا على صحة وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائية ومواد تموينية بالجودة المطلوبة وبالأسعار المناسبة.



وعلى صعيد آخر شنت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع قيادات مدينة جمصة، حملات مكثفة للتطهير وتعقيم الشوارع، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس مورونا كافيد 19.





وقامت رئاسة مدينة جمصة، بأعمال رش وتعقيم وتطهير مستشفي جمصه المركزي ب، وكافة حدائق المدينة، والسوق الرئيس بالمدينة.



ومن جانبه قال محمد عبدالباقي، رئيس مجلس مدينة جمصة، ان أعمال الرش والتطهير والتعقيم للمستشفي والحدائق والسوق الرئيس للمدينة، تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، علي ضرورة مواصله أعمال التطهير والتعقيم، لحمايه المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا covid-19 لوقاية المواطنين والتشديد علي مواصلة استمرار اعمال رش وتعقيم وتطهير مستشفي جمصه المركزي ب بالإضافة حملة رش وتعقيم لكافة موسسات المدينة الحكومية والشوارع والحدائق العامة والأسواق تحت شعار احمي نفسك احمي بلدك.



وأضاف عبدالباقي، أن مجلس مدينة جمصة، قام اليوم ببدأ أعمال ردم لكافة البرك وتجمعات المئات بمنطقة ١٥ مايو، تمهيد للتعقيم،خاصة بعد ان حصلت محافظة الدقهلية علي موافقة مجلس الوزراء علي إسناد مشروع الصرف الصحي بالمنطقة لشركة مياة الصرف الصحي بالدقهلية.



وعلي صعيد أخر، شهدت شوارع مدينة المنصورة اليوم حملات مكبرة لدفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع والميادين.





