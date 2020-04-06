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وزير الخارجية البريطاني: جونسون سيواصل مهامه الحكومية من المستشفى

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
الفجر
قال وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب: "نفعل ما بوسعنا لإبقاء المطارات الدولية مفتوحة حتى نتمكن من إعادة رعايانا".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيواصل مهامه الحكومية من المستشفى.

و في وقت سابق، أعلنت بريطانيا، إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد، وذلك في خبر عاجل على المواقع الإنجليزية ونقله للمستشفى.

و كشفت صحيفة الديلي ميل، إصابة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولي عهد المملكة المتحدة البريطاني بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تثبت إيجابية زوجته كاميلا.

وبحسب الصحيفة، فإن أمير ويلز البالغ من العمر 71 عاماً، في عزلة ذاتية في قلعة بالمورال في اسكتلندا،

وفي 27 مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني إصابته بالفيروس ودخوله في عزل ذاتي، ويباشر مهامه من الحجر الصحي المنزلي. 

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 4934 بعد تسجيل 621 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الفحوصات الإجمالية بلغ 195524 فحصا جاءت نتيجة 47806 منهم إيجابية.

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