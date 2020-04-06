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اعتماد تعديلات المخططات التفصيلية بنطاق حي غرب المنصورة و14 قرية بعدد 9 مراكز في الدقهلية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم تعديلات المخطط التفصيلى بنطاق الوحده المحلية لحي غرب المنصورة وايضا المخططات التفصيلية ل 14 قرية ب 9 مراكز بنطاق محافظة الدقهلية.

يأتى ذلك في إطار العمل المستمر من جانب الاجهزة المختصة بالمحافظة من خلال الادارة العامة للتخطيط العمرانى وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة للانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، في اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على حل جميع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز،مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن تباعا فور الانتهاء منها.

وأشار مختار إلى أنه يتم التعامل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقا للأسس والاشتراطات وتتضمن الالتزام بشبكه الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي،الالتزام بمفتاح الخريطه،المحافظة على جميع العروض التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة، الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن اعتماد المخططات التفصيلية يتيح استصدار تراخيص البناء فى مناطق الامتدادات العمرانية، وأشار إلى أن المخطط يساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وقد وجه المحافظ لمدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة الانتهاء من حصر كافة الكتل السكنية القريبة للاحوزة العمرانية بالمراكز والقرى لموافاة هيئة التخطيط العمرانى بها اعمالا بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وفي إطار العمل الجاري وفقًا بتعديل القانون المذكور، كما وجه المحافظ سرعة الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لمدينه لجمصة والذى يتضمن مدينه جمصة ومدينه 15 مايو ومدينه زايد والمنطقة الصناعية وذلك للعمل على حل المشكلات المتعلقة بمدينه جمصة ووضع كافة المشروعات التى تم تنفيذها والمقترحه فى المرحلة القادمة تحقيقا للتنمية المستدامه والرؤية الاستراتيجية لمصر 2030،

وفي ذات السياق قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة أن العمل من أجل الانتهاء من كافة المخططات التفصيلية يجري وفقا لتعليمات السيد المحافظ على قدم وساق وحرصا على ايجاد الحلول للتيسير على المواطنين.

وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتماد تعديلاتها اليوم جاءت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين وتطبيق المخططات التفصيلية التي تتماشي مع الوضع على الطبيعة والتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم في أماكنهم.

واوضحت مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة أن القرى التي شملها تعديل المخططات التفصيلية تشمل قرى السلام، سماحة، وطنامل الغربية بمركز أجا وقرى طرانيس العرب، كفر سعد بمركز السنبلاوين وقرى الخمسة، السمارة، ظفر بمركز تمى الامديد، وقريتى ميت عدلان والديسة بمركز بنى عبيد، وقريه دموه بمركز دكرنس، وقرية كفر الابحر بمركز نبروه، وقرية ميت عاصم بمركز منية النصر، وقرية البرامون بمركز المنصورة.

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