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الجوازات تبدأ تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في المملكة
الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:14 م
الفجر السعودي
باشرت المديرية العامة للجوازات السعودية وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر"، الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ.
وقالت المديرية العامة للجوازات: إن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 18 أبريل الجاري، وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقًا، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر، وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة مقارّ الجوازات.
هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا في المملكة؛ حيث وصل عدد حالات الوفاة إلى 38 حالة، وتم رصد 138 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 2523 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للتعافي إلى 551 حالة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و289 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 70 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 272 ألف شخص للشفاء.
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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