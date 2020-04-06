الجوازات تبدأ تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في المملكة





باشرت المديرية العامة للجوازات السعودية وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر"، الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ.





وقالت المديرية العامة للجوازات: إن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 18 أبريل الجاري، وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقًا، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر، وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة مقارّ الجوازات.



