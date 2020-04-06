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رسميًا.. توتنهام يعلن تأدية سون للخدمة العسكرية في كوريا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن تأدية اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين الخدمة العسكرية في بلاده خلال الفترة الحالية.

‏وجاء بيان نادي توتنهام يوضح خلاله أن الكوري الجنوبي سون سيبدأ فترة الاستدعاء الإلزامية مع جيش بلاده هذا الشهر على أن يعود في مايو المقبل إلى لندن.

ومن المقرر أن يتم تجديد عقد سون مع فريق توتنهام بعد عودته في مايو المقبل، وذلك مكافأة له بعد المستويات المميزة الذي يقدمها مع الفريق.

يذكر أن يكون قد تم إعفاءه من التجنيد الإجباري الذي تبلغ فترته 3 سنوات، بسبب فوزه مع منتخب كوريا بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

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