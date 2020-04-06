الهلال الأحمر بسوسة يتكفل بـ23 تونسيا عادوا مؤخرا من المغرب الأقصى للحجر الصحي الإجباري

أفاد وسيم جمعة رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة، اليوم الاثنين 06 أفريل 2020، أن فريقا من متطوعي الهلال الأحمر، يباشرون حاليا التكفّل بظروف إقامة 23 تونسيا عادوا مؤخرا من المغرب الأقصى.





وأوضح في تصريح لـ(وات)، أنه تم إخضاع هؤلاء، منذ السبت الماضي، الى الحجر الصحي الاجباري بمقر المعهد العالي المهني للسياحة سوسة القنطاوي.





وأضاف وسيم جمعة، أن متطوعي الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة، استفادوا من تجربة اشرافهم على تأمين الخدمات للأشخاص الذين تم إخضاعهم للحجر الصحي الإجباري بأحدى النزل بشط مريم، وكذلك بوحدة سياحية أخرى بمنطقة الحمامات الجنوبية.