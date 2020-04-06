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شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:22 م
شيكابالا
شيكابالا
حسام مجدي

يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة مفاجأة للجميع لتدعيم خط الدفاع في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

ويقود محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك مفاوضات الفريق في الفترة الحالية مع عمر جابر لمحاولة إنهاء الصفقة لصالح النادي الأبيض.

ووافق عمر جابر على العودة إلى صفوف نادي الزمالك مرة أخرى ولكن يتبقى الآن أن ينهي النادي المفاوضات مع نادي بيراميدز لإنهاء الصفقة.

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