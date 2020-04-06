ريال مدريد يرصد صفقة دفاعية من خارج أوروبا

وضع مسئولو نادي ريال مدريد صفقة من خارج أوروبا على طاولة تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن ريال مدريد وضع مارتينز كوارتا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفربليت ومنتخب الأرجنتين للشباب، على طاولة التعاقدات الصيفية.





واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيدخل في منافسة قوية مع إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني في صفقة التعاقد مع اللاعب.



