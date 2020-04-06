تخطي أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 132 ألف حالة

636 وفاة إضافية ليرتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفا و523.

ويذكر أن قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 525 حالة إلى 15887، في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين.





كما أعلنت تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.





وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة الأحد، إلى 128948 من 124632، وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق، الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في 9 مارس بفرض العزل العام في عموم البلاد.





وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815، الأحد، مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996.





وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 3977، ما يمثل انخفاضا بواقع 17 حالة من 3994 مريضا، الجمعة، عندما أعلن المسؤولون عن أول تراجع في عدد المصابين في العناية المركزة منذ تفشي الوباء بشمال إيطاليا يوم 21 فبراير.