لظهور كورونا بأحد الفروع.. "المركزي" يمنح بنك القاهرة بعض الخدمات الجديدة





وافق البنك المركزي على منح رخصة إطلاق خدمتي الموبايل والإنترنت بنكنج للأفراد في بنك القاهرة، من أجل تحفيز العملاء على إجراء عملياتهم المصرفية إلكترونيا دون الذهاب للبنك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وسبق وأن أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن البنك أعلن عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا فور ظهور نتائج التحاليل الإيجابية للمرض على الموظف.









وقال رئيس بنك القاهرة في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن عدد الموظفين الملتزمين بالعزل بعد اكتشاف الحالة محدود جداً وليس كبير وهم من العاملين بالمقر الرئيسي لبنك القاهرة بمدينة نصر، وليس بالفروع التى تتعامل مع الجمهور، مؤكداً أن البنك يلتزم بالإجراءات الاحترازية لحماية العملاء والموظفين.









وأوضح رئيس بنك القاهرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص إدارة البنك على سلامة وصحة كافة العاملين بالبنك والعملاء، مشيراً إلى اتخاذ البنك عدد من الإجراءات الاحترازية، والعمل وفقاً لخطط بديلة تم وضعها للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات.









وأضاف فايد، أنه يجري حالياً تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسى بمختلف المكاتب والإدارات، كما يتم توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.









وتابع فايد، إنه تم إتخاذ الإجراءات التنفيذية وتفعيل خطط استمرارية العمل مع مراعاة الظروف الاستثنائية من مواقع بديلة، لكافة الإدارات التي كانت تعمل بذلك الطابق.









وكان بنك القاهرة قد قرر اليوم الأحد غلق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي وذلك عقب اكتشاف أحد الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.



