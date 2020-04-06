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رنا سماحة تغني "حياتي مش تمام" والجمهور يعجب بها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:55 م
رنا سماحة
رنا سماحة
نادين نجدي
نشرت الفنانة رنا سماحة، فيديو جديد لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت في الفيديو تغني أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، وعلق على الفيديو قائلة: "حياتي مش تمام".

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"الله عليكي وعلى الصوت والإحساس رنوشتنا القمر"، وكتب معجب آخر:"الصوت والإحساس والفكرة وشكلك أنتي مختلفة"، وقال آخر:"الله عليكي حبيت جداً"، وعلق الفنان محمد شاهين على الفيديو قائلاً:"الله يا رنا الله".

يشار أن أغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال، وتعبتر هذه الأغنية التعاون الثاني بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد أغنية" أهد الدنيا".

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