العندليب وفريد الأطرش أبرزهم.. 9 نجوم انتقدهم الشيخ كشك

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الشيخ "عبد الحميد كشك"، تولى الخطابة بمسجد عين الحياة، وكان إماما للمصلين وكان حافظا للقرآن وتخرج من المعهد الديني في الاسكندرية، وكان محبا لسماع الأغاني لكن ليست أي أغنية تلفت انتباهه، وقام بتوجيه النقد والمهاجمة لبعض من الفنانين.



ومن خلال السطور التالية يعرض ' الفجر الفني ' بعض الفنانين التي تعرضت للمهاجمة من قبله.



1-"عبد الحليم حافظ":



وجه اليه مهاجمة عنيفا واتهمه بأنه هو المسئول عن إفساد عقول الشباب المصري، وانتقد العديد من أغنياته، وهاجم أغنيته "جئت لا أعلم من أين"، التي علق عليها بقوله: “هذا رجل كاذب لأن عنده أولاد ويعلم كيف جاء بهم فإنه مثلهم جاء من نفس الطريق".



2- "أم كلثوم":



قام بمهاجمتها مهاجمة عنيفة، وان أغانيها فاسقة لا تصلح للسماع وانتقد جميع أغانيها قائلا: "امرأة فى الستين تقف على المسرح تقول خدنى فى حنانك خدنى، عن الوجود وأبعدنى".



3- ''فريد الأطرش":



وجه انتقاد عنيف تجاه أغنياته طالبا أن يعلم أولادنا كيف يشربون وكيف يصلون بدلا من هذه الأغنيات التي يراها تفسد عقولهم.



4- "محمد عبد الوهاب":



برغم حبه الشديد له، إلا أنه لم يسلم من مهاجمته أيضا بعد طرح أغنيته "من غير ليه" واعتبره هنا خارج عن الملة قائلا: "هل من الإسلام أن يتساءل عبدالوهاب مندهشا أو معترضا.. جايين الدنيا ما نعرف ليه؟".



5- "يوسف وهبي":



وجه اليه بعض الاتهامات بالكفر وذلك بعد موافقته على تجسيد النبي صلى الله عليه وسلم في فيلم تركي، فثارت تجاهه معركة بينه وبين الأزهر الشريف.



6- "عادل امام":



قام بتوجيه الكفر تجاه الزعيم بتهمة ازدراء الأديان، وخدشه للحياء بالاستشهاد ببعض مشاهده التي يقبل فيها الفنانات.



7- "حسن يوسف":



أتهمه بالكفر بعد مشاركته في مسلسل "إمام الدعاة" والذي جسد فيه دور الشيخ الشعراوي، ثم إعلانه رغبته في تجسيد شخصية البابا شنودة.



8-" يسرا ":



أتهمها بالزنا مع الزعيم عادل امام، وقام بشن مهاجمة عليها أثناء تأديتها فريضة الحج في بيت الله.



9-" محمد صبحي ":



قام بانتقاده خلال مشاركته في مسرحية "الجوكر" على مداعبته لفتاة قائلا: اسمعي ان هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك وكان هذا الكلام مفعم بالحب والغرام ووصفه بالصهيونية