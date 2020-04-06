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"اضغط اللينك وخليك في البيت" جولة افتراضية جديدة للسياحة والآثار
الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:09 م
حسام زيدان
أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية، قبل قليل، بالتعاون مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويمكن البدء في الجولة عبر اللينك (اضغط هنا).
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن إطلاق جولة افتراضية اليوم عبر شبكة الإنترنت وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
والجولة الافتراضية هي لجامع ومدرسة وخانقاة السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله الفاطمي.
وتقع منشأة السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية، وهي تتكون من جامع ومدرسة وخانقاة، والخانقاة هي مأوى الصوفية.
أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية "الجراكسة" السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، عام 786هـ 1384م، وافتتحت عام 788هـ 1386م، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم.
وتعد المنشأة تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية؛ إذ تتكون من صحن مكشوف، وأربعة إيوانات أكبرها أيوان القبلة الذي يتضمن محراب رخامي ومنبر خشبى وكرسي المصحف ودكة المبلغ، ويعلو واجهة المدخل مئذنة وقبة تم تجديدها عن طريق لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1310هـ 1892م.
وتتميز بنقوش كتابية بخط النسخ من آيات قرآنية واسم المنشىء وتاريخ الإنشاء، والتكسيات الرخامية الملونة وسقف إيوان القبلة بزخارفه الرائعة.
وتأتي تلك الزيارات في إطار توجهات الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بإغلاق كل المواقع والمتاحف الأثرية أمام الزيارة حتى 15 أبريل الجاري.
وتنطلق تلك الجولات تحت شعار، #StayHome# - StaySafe# - ExperienceEgyptFromHome، وهي الشعارات التي يرفعها العالم الآن لمقاومة الفيرس.
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أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة عبر الشبكة العنكبوتية، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والجولة في الدير الأحمر والذي يقع في محافظة سوهاج، وهو أحد أهم وأجمل الأديرة في مصر، وشيد أوائل القرن الرابع الميلادي، وقد استخدم الطوب الأحمر فى تشييده ولهذا سمي بهذا الاسم.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت صباح اليوم عن إطلاق 3 جولات افتراضية، الأولى انطلقت منذ قليل، وهي لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج.
كما ستطلق غدًا أثرًا إسلاميًا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق في شارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.
الدير الأحمر
ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة. أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.
وتعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسته والحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.
الكنيسة الرئيسية
هي عبارة عن مساحة مستطيلة مقسم إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.
الحصن
يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التى تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياه.
ويمكن البدء في الجولة عبر اللينك (اضغط هنا).
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن إطلاق جولة افتراضية اليوم عبر شبكة الإنترنت وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
والجولة الافتراضية هي لجامع ومدرسة وخانقاة السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله الفاطمي.
وتقع منشأة السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية، وهي تتكون من جامع ومدرسة وخانقاة، والخانقاة هي مأوى الصوفية.
أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية "الجراكسة" السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، عام 786هـ 1384م، وافتتحت عام 788هـ 1386م، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم.
وتعد المنشأة تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية؛ إذ تتكون من صحن مكشوف، وأربعة إيوانات أكبرها أيوان القبلة الذي يتضمن محراب رخامي ومنبر خشبى وكرسي المصحف ودكة المبلغ، ويعلو واجهة المدخل مئذنة وقبة تم تجديدها عن طريق لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1310هـ 1892م.
وتتميز بنقوش كتابية بخط النسخ من آيات قرآنية واسم المنشىء وتاريخ الإنشاء، والتكسيات الرخامية الملونة وسقف إيوان القبلة بزخارفه الرائعة.
وتأتي تلك الزيارات في إطار توجهات الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بإغلاق كل المواقع والمتاحف الأثرية أمام الزيارة حتى 15 أبريل الجاري.
وتنطلق تلك الجولات تحت شعار، #StayHome# - StaySafe# - ExperienceEgyptFromHome، وهي الشعارات التي يرفعها العالم الآن لمقاومة الفيرس.
اقرأ أيضًا.. جولة افتراضية في الدير الأحمر بسوهاج
أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة عبر الشبكة العنكبوتية، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
والجولة في الدير الأحمر والذي يقع في محافظة سوهاج، وهو أحد أهم وأجمل الأديرة في مصر، وشيد أوائل القرن الرابع الميلادي، وقد استخدم الطوب الأحمر فى تشييده ولهذا سمي بهذا الاسم.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت صباح اليوم عن إطلاق 3 جولات افتراضية، الأولى انطلقت منذ قليل، وهي لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج.
كما ستطلق غدًا أثرًا إسلاميًا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق في شارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.
الدير الأحمر
ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة. أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.
وتعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسته والحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.
الكنيسة الرئيسية
هي عبارة عن مساحة مستطيلة مقسم إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.
الحصن
يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التى تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياه.
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