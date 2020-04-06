عاجل.. انفجار ماسورة غاز داخل شقة ببولاق الدكرور واختناق سيدة وطفلين

انفجرت شقة وسطقت شرفتها، بإحدى العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة، اليوم الاثنين، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية ما تسبب في اختناق سيدة وطفلين.

وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار بشارع 10، بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بقوات الحماية المدنية، مدعومين بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن انفجار بماسورة الغاز داخل الشقة، ما تسبب في سقوط الشرفة، وإصابة سيدة وطفلين بحالة اختناق.





وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتدبت لجنة هندسية من الحي للمعاينة والوقوف على الأضرار الناتجة عن الحادث.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.









وفي سياق آخر، رجحت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران داخل مخزن كراسي بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، مساء أمس الخميس، وانتدبت الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق.





وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، قد أخلت، العقارات المحيطة بالمخزن محل الحريق، بسبب تمدد النيران للعقارات، بسبب شدة الرياح.





ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مخزن كراسي بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وجارٍ محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.





وبالفحص والمعاينة نشوب الحريق بمخزن مقاعد خاصة بصالونات الحلاقة، مغطى بالصاج، ما تسبب في انصهاره بفعل درجة الحرارة العالية، وتفحم محتوياته وسيارة، وتم إخراج أخرى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.



