عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا من الممكن أن ينتقل من يوم إلى ثلاثة أيام قبل ظهور الأعراض.





وأوضحت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أنواع مختلفة ينتقل من خلالها فيروس كورونا إلى الإنسان، وأن كورونا ينتقل إلى الإنسان من المصابين، وبعض الأسطح، وبعض الوسائل الأخرى.





ووأضافت المنظمة، أن هناك أبحاث ودراسات عديدة تجرى حول العالم للوصول إلى علاج لفيروس كورونا.





وأشارت إلى أن دول العالم تجري أبحاثا، وتجمع عينات من المتعافين والمصابين لبحث علاج فعال لفيروس كورونا، وأن حكومات العالم تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أتت ثمارها للوقاية من فيروس كورونا.



