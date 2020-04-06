رسالة عاجلة من منظمة الصحة العالمية لدول أفريقيا بشأن كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية: إن الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفريقيا، قادمة من خارج القارة، متابعة: "علينا منع حدوث السيناريو الأسوأ، وعلينا العمل لمساعدة دول قارة أفريقيا لمنع انتشار فيروس كورونا وتقديم الدعم لها".





وشددت "منظمة الصحة العالمية"، خلال مؤتمر صحفي، على أنه يجب على كل دول أفريقيا اتخاذ كل ما في وسعها لمنع انتشار فيروس كورونا، وحدوثث أي سيناريوهات سيئة.





وأضافت أن رؤوساء دول وحكومات أفريقيا وافقوا على البحث عن حلول ملموسة للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجراءات حظر حركة المواطنين وعزل المصابين والمخالطين في أفريقيا يقلل من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.





آخر تطورات كورونا بمصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





تسجيل 103 حالات مصابة





وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين 1173 حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





ولفت مجددًا إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



