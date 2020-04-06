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مشاهدة الحلقة 13 من مسلسل "قوت القلب"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:44 م
قوت القلوب
قوت القلوب
أماني سلام
حقق مسلسل "قوت القلب" بطولة النجمة ماجدة زكى، نجاح كبير عقب عرض أولي حلقاته عبر شاشة الحياة.

وينتظر اليوم الجميع عرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "قوت القلب" لمتابعة الأحداث الجديدة بين قوت وابنائها وخصوصا بعد خروجها من المعاش.

وترصد بوابة الفجر الفني البث المباشر للمتابعين للمسلسل "قوت القلب" الحلقة الثالثة عشر عبر شاشة تلفزيون الحياة.

وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.

وينتمي العمل لنوعية الدراما المطولة، حيث ينقسم مسلسل قوت القلوب إلى جزئين، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الأول خلال شهري مارس وأبريل، والجزء الثاني سيُعرض بعد شهر رمضان المبارك.

يمكنك مشاهدة الحلقة من على منصة "watch it" الإليكترونية.

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