"حماية المستهلك" يشن حملة على أوكار غش وإخفاء المنتجات الطبية (صور)

أطلق جهاز حماية المستهلك حملات رقابية موسعة، من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وبالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والادارة المركزيه للتفتيش الصيدلى، بمحافظات كفر الشيخ- وسوهاج –الفيوم – مدينه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تستهدف مخازن المنتجات الطبية الغير مرخصة والصيدليات .









وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك راضي عبدالمعطي، أنه تم عمل محاولة شراء من خلال رجال الضبطية بالجهاز أسفرت عن ضبط مخزن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يحتوى على 8 براميل بها 3 أطنان من الكحول الميثيلي ،مجهز لبيعه على أنه مطهر شخصي، فى حين أنه لا يستخدم إلا في الأغراض الصناعية.





وأضاف تم ضبط عدد كبير من الجوانتيات والكمامات الطبية، وخافض الحرارة ( تحت اللسان) مجهولة المصدر ،وعبوات كحول فارغة و كراتين كمامات فارغة، وعدد كبير من بدل العزل وواقي القدم، وواقي الرأس مجهولي المصدر.





وأشار عبدالمعطي إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن خردوات، بمحافظة كفر الشيخ يقوم ببيع مستلزمات طبية موضحا إلى أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من السرنجات الطبيه والمشارط،وأغطية العين، وشرائط حمل ومشارط وجوانتيات ومسك الأكسجين مجهولة المصدر.





وبمحافظه سوهاج أسفرت الحملات عن ضبط مخزن للمستلزمات الطبية حيث تم ضبظ 2880 علبة لبن أطفال و كميات كبيرة من المكملات الغذائية و الأدوية منتهية الصلاحية.





وأضاف عبد المعطي بمحافظة الفيوم أسفرت الحملات عن ضبط صيدلية بها كميات من أدوية مجهولة المصدر، وغير مسجله بوزارة الصحه، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستلزمات الطبيه (جوانتى لاتكس–كمامات طبية– عبوات سبراى مطهر ).





و أوضح تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها.





و أكد على أن أجهزة الدوة أمام مسئولية كبيرة في إعادة الانضباط إلى الأسواق ، مشددا على أن سيارات الضبطية القضائية بالجهاز ، تجوب كافه المحافظات ليلا ونهارا لضبط أية ،ممارسات سلبية ضارة بالسوق ،وبصحة وسلامه المواطن.





وأهاب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبية، ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها ، مؤكدا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.





كما طالب المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل





وعلى جانب آخر وجه عبدالمعطى رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وعدم حجب السلع والإمتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافه المخالفين .





وأوضح أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.