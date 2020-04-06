لينك سريع.. خطوات الاستعلام عن أكواد الطلاب عبر studea ومتابعة وتقديم الأبحاث عبر أدمودو

الاستعلام عن أكواد الطلاب.. زاد بحث الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث، عبى أكواد الدخول للمنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لاستكمال الدراسة عن بعد، والتي خصصت للشرح وكذلك إجراء الاختبارات الإلكترونية.





طريقة الاستعلام عن أكواد الطلاب





واتخذت وزارة التربية والتعليم المصرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية، والوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للحد من انتشاره ولحماية وسلامة أبنائنا مع إطلاق العديد من المنصات والتي تم الدخول لها عبر الاستعلام عن أكواد الطلاب ومعرفة كود كل طالب.





التربية والتعليم و الاستعلام عن أكواد الطلاب





وخصصت وزارة الترربية والتعليم بوابة إلكترونية رسمية تمكن من الاستعلام عن أكواد الطلاب ومن خلال ه يتم الدخول لكافة المنصات التهليمية وعلى رأسها "أدمودو".





وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على خدمة أبنائنا وتقديم كافة الخدمات لقرائنا ومتابعينا الكرام نقدم لكم كيفية الاستعلام عن أكواد الطلاب والحصول على الكود للدخول عبر منصات وزارة التربية والتعليم في السطور التالية:





- الدخول على هنا من أجل الاستعلام عن أكواد الطلاب.

- ملئ البيانات "كتابة الرقم القومي- تاريخ الميلاد- المحافظة- النوع.





- تسجيل.





وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن هناك ما يقرب من 650 ألف فصل دراسي افتراضي على منصة "Edmodo"، يمكن الدخول عليها عقب الاستعلام عن أكواد الطلاب وتسهل التواصل بين الجميع.











