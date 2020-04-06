مصدر أمني ينفي وجود عناصر إرهابية على متن طائرة واشنطن



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن 10 عناصر من القادمين من الخارج ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية جاءوا إلى مصر، مطالبا تحمل عناصر الجماعة نفقات إقامتهم بالحجر الصحي.



وتابع الإعلامي: "لا يجب أن تتحمل مصر نفقات عناصر الجماعة الإرهابية القادمة من الخارج بالحجر الصحي"، موجها حديثه لعناصر الجماعة قائلًا: "مصر أرسلت الطائرة لولادها.. أنتم جايين ليه!!.. ومصر كانت تقدر تمنعهم بس مردتش.. شوية خونه.. لازم نضع الإخوان في الزبالة".



وكانت وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الاول عالميا من حيث عدد الإصابات.



هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر.



وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 250 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.



وبمجرد وصول العالقين من أمريكا لمطار مرسي علم الدولي بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخص، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.



وكانت وصلت صباح الجمعة الماضي الرحلة الأولي القادمة من أمريكا والتى اقلت المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث تم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يومًا.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصدر أمني نفى وجود عناصر إرهابية على متن الطائرة التي جاءت من واشنطن أمس وتم وضع ركابها في الحجر الصحي بأحد الفنادق، مشيرًا إلى أنه لم يحدث تجاوزات أو إسقاطات على الدولة المصرية.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المصدر الأمني أكد أن المشكلة كانت في أحد الركاب الذي كان يريد خدمة معينة، مؤكدا أنه لا يوجد عناصر إرهاببية جاءت إلى مصر.وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لم تفرق بين أبنائها حينما اتخذ قرارا بعودة أبنائها من الخارج، مشيرا إلى أن بعض عناصر الإخوان جاءت من الخارج وأسأوا وتجاوزوا في حق مصر معلقا: "مصر لا قالت إخواني ولا مصري ورجعت الجميع بجهد كبير ومحدش بينام عشان يرجع الناس.. وإذا تفاجئنا بناس جاية تسب الدولة والدين".