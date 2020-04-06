Advertisements

مصدر أمني ينفي وجود عناصر إرهابية على متن طائرة واشنطن

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:26 م
احمد موسى
احمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصدر أمني نفى وجود عناصر إرهابية على متن الطائرة التي جاءت من واشنطن أمس وتم وضع ركابها في الحجر الصحي بأحد الفنادق، مشيرًا إلى أنه لم يحدث تجاوزات أو إسقاطات على الدولة المصرية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن المصدر الأمني أكد أن المشكلة كانت في أحد الركاب الذي كان يريد خدمة معينة، مؤكدا أنه لا يوجد عناصر إرهاببية جاءت إلى مصر.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لم تفرق بين أبنائها حينما اتخذ قرارا بعودة أبنائها من الخارج، مشيرا إلى أن بعض عناصر الإخوان جاءت من الخارج وأسأوا وتجاوزوا في حق مصر معلقا: "مصر لا قالت إخواني ولا مصري ورجعت الجميع بجهد كبير ومحدش بينام عشان يرجع الناس.. وإذا تفاجئنا بناس جاية تسب الدولة والدين".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن 10 عناصر من القادمين من الخارج ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية جاءوا إلى مصر، مطالبا تحمل عناصر الجماعة نفقات إقامتهم بالحجر الصحي.

وتابع الإعلامي: "لا يجب أن تتحمل مصر نفقات عناصر الجماعة الإرهابية القادمة من الخارج بالحجر الصحي"، موجها حديثه لعناصر الجماعة قائلًا: "مصر أرسلت الطائرة لولادها.. أنتم جايين ليه!!.. ومصر كانت تقدر تمنعهم بس مردتش.. شوية خونه.. لازم نضع الإخوان في الزبالة".

وكانت وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الاول عالميا من حيث عدد الإصابات.

هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر.

وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 250 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.

وبمجرد وصول العالقين من أمريكا لمطار مرسي علم الدولي بدأت عملية إجراءات الفحص الطبي والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخص، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي داخل احد فنادق مدينة مرسي علم، لإقامة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وكانت وصلت صباح الجمعة الماضي الرحلة الأولي القادمة من أمريكا والتى اقلت المصريين العالقين فى أمريكا لمطار مرسي علم الدولي، قادمة من واشنطن، حيث تم إجراء الحجر الصحى عليهم بأحد فنادق مدينة مرسي علم 14 يومًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في امريكا خطه الدولة الفيروس كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

منذ ساعتين

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحفظ على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إجراءات مشددة لدى وصول الدفعة الثانية للعائدين من أمريكا بمرسى علم

بدء الفحص الطبي للدفعة الثانية العائدة من أمريكا بمطار مرسى علم

أبناء مصر.. 6 معلومات عن الطائرة الثانية للعائدين من أمريكا

مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"

"الفجر" ترصد إجراءات استقبال المصريين العائدين من أمريكا بمرسى علم (فيديو وصور)

فريدة عثمان عن الحجر الصحي: فخورة بما تقوم به مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر