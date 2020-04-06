البرلمان العالمي: أزمة كورونا أثرت بشكل إيجابي على البيئة

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حذر الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، من احتمالية ظهور أوبئة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه نبه لحدوث أوبئة منذ سنوات ماضية وهو ما حدث بظهور فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.





وقال نصير، في حواره لقناة النيل الثقافية، إن البيئة متدهورة وأم المشاكل في العالم هى الزيادة السكانية وتسبب تلوث ومخلفات كثيرة جدا، وكل هذه الأمور تشجع الفيروسات على التحور وتطوير نفسها، مشيرا إلى أزمة كورونا أثرت بشكل إيجابي على البيئة ومع توقف الحركة في معظم دول العالم، ولكن كل هذا مؤقت وسوف يعود التلوث أكبر مما كان بمجرد القضاء علي الفيروس.





وشدد على ضرورة وضع حلول لعدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، حيث أن هناك اتفاقية في البرلمان العالمي للبيئة تعرف باسم الاتفاقية العالمية للبيئة، والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية جزء منها، داعيا دول العالم الالتزام بهذه الاتفاقية.





وأكد الدكتور، أن الزيادة السكانية تحتاج لسيطرة ويجب الحفاظ على البيئة، والفيروسات تقوى مع التلوث وهذه نقطة يجب الحذر منها، لافتا إلى أن فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه ولكن الفيروس القادم سيكون أصعب.





وتابع الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أنه:"شكرا كورونا لأنه جعلنا نخلي ننظر للبيئة، ونعمل على الحفاظ عليها"، داعيا لإقامة مؤتمر المناخ في موعدة وعن طريق الفيديو كون فرست، والناس تتفق.



وقدم عضو البرلمان العالمي للبيئة، التحية للأطقم الطبية، قائلا:"والله يكون في عون الجيش الأبيض متمثلا في الأطباء والتمريض ووزاره الصحه والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية، وأتمني أن يعي العالم أنه لابد أن ندير المستقبل وليس الحاضر فقط".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.



وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.



وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

