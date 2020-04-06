عالقين مصريين بإسطنبول يناشدوا بإعادتهم: "الوضع كارثي ومش لاقيين ناكل"

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قالت هند سمير، والدة تؤام العالقين في إسطنبول، أن أبناءها توجهوا لإسطنبول للعب كرة قدم، وبعد إيقاف الأنشطة وتوقف حركة الطيران، خاطبوا السفارة المصرية في إسطنبول لإعادتهم، وطلبوا جوازات السفر وبياناتهم منذ 20 يوم ولم يقوموا بأي إجراء.



وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن أبنائها موجودين بغرفة مغلقة عليهم والقانون في اسطنبول يمنع الشباب أقل من 20 عام من الخروج للشارع بسبب أزمة كورونا، معقبة: "احنا مالناش علاقة بالسياسة، وابني بيقولوا عليه محمد صلاح القادم".



بينما قالت بسمة حسين شقيقة أحد العالقين في تركيا، إن شقيقها في اسطنبول وهو مقيم في الكويت هو وأسرته منذ عام 2006، وذهب لإسطنبول لإحضار بضائع من تركيا، وتم إغلاق الطيران ولم يتمكن من العودة، معقبة باكية: "ربنا يرجعوا بالسلامة".



فيما قال شقيقها محمد حسين، أحد العالقين في إسطنبول، أنه مقيم في الكويت منذ عام 2006، ويعمل بالتجارة، وبعد أزمة كورونا لم يتمكن من استيراد سلع من الصين، فتوجهوا للاستيراد من تركيا، ومنذ شهر مقيمين في إسطنبول ولم يتمكنوا من العودة بعد إغلاق الطيران بسبب أزمة كورونا، مشددًا على أن الوضع في تركيا صعب جدًا، وهناك أكثر من 30 ألف إصابة، والمطاعم والفنادق مغلقة، وبعض الفتيات تم طردهم من السكن وليس لديهم أموال، معقبًا: " بنلف بالساعات علشان نجيب أكل، إحنا عارفين جهود الدولة بس في ناس مش لاقية فلوس تاكل والوباء بينتشر في تركيا بسرعة الصاروخ، ووعد الفتيات وكبار السن صعب".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.



وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.



وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

