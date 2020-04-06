مياه الإسكندرية تشارك في أكبر حملة تطهير وتعقيم للعلمين الجديدة (صور)



جاء ذلك في إطار حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين بمدينة العلمين الجديدة بالتعاون مع شركات مطروح والبحيرة والأسكندرية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ تنفيذا لتعليمات معالي الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرعاية المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



حيث قام المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، من أمام محطة شرقي بإعطاء إشارة إنطلاق فرق الطوارئ والأزمات، مؤكدا علي جاهزية جميع المعدات والسيارات والمستلزمات الوقائية اللازمة أثناء الشروع في عمليات التطهير والتعقيم.



وقال جابر، إن شركة مياه الشرب بالأسكندرية ساهمت بدفع ٦ سيارات مدعمة بتنكات سعة ١٠٠٠٠ لتر

ونافوري لرش الأسطح العلوية بالإضافة إلي رشاش سفلي لتطهير وتعقيم الأرض،و عدد (٢) سيارة نصف نقل بتنكات سعة ٥٠٠ لتر تحتوي علي مياه مخلوطة بالكلور المركز ومزودة بخراطيم للرش، كما تم تزويد فرق التطهير بعدد (٥٠) مضخة رش محمولة علي الظهر لتعقيم الأسطح داخل المكاتب والمنشآت وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع كمامات وقفازات وزجاجات الكحول الإيثيلي المعبأ بمعامل الشركة علي عدد حوالي(١١٠) من أفراد العاملين المتطوعين من مختلف القطاعات في مبادرة التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأضاف رئيس مياه الإسكندرية، أنه عقب الإجتماع المنعقد بمكتب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور رؤساء مجالس إدارة شركات مطروح والبحيرة وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تم علي الفور توزيع جميع الفرق المشاركة علي مختلف ميادين وشوارع مدينة العلمين.





وأشار إلى ملحمة عمل فرق شركة مياه الشرب بالإسكندرية المشهود لها بكفاءة وتنظيم الأداء في العديد من الأماكن علي التوازي وفقا لخطة زمنية وضعتها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، حيث شملت الحملة تطهير مكاتب العاملين بجهاز مدينة العلمين وقياس درجة حرارتهم كإجراء إحترازي لتوفير الرعاية الصحية لهم، وتعقيم الأسطح بالمواقع الإنشائية ووحدات سكن العمال والموظفين والورش بالمعدات وتطهير محيط بعض منشآت الأجهزة السيادية المتواجدة بمدينة العلمين والعديد من الشركات الحيوية والجامعات والكمبواندات والشوارع هناك.



وأشار "جابر" إلي الدور المتميز التي قامت به إدارة التوعية في التأكيد علي أهمية الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار الفيروس مطالبين أهالي مدينة العلمين بعدم تصديق الشائعات والإلتزام بالتوجيهات والإبتعاد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.



وأفاد بأن الحملة قد إنتهت بإصطفاف قيادات ومعدات ومركبات وفرق التطهير المشاركة في تلك المبادرة الوطنية من جميع الشركات التابعة بشكل مشرف تحت لواء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مؤكدا علي ضرورة مشاركة المجتمع المدني والتعاون في الحفاظ علي "مصر" خالية من فيروس كورونا المستجد.



وكانت شركة مياه الشرب في حملاتها للإسبوع الثالث على التوالي، حيث بدأت في أسبوعها الأول بحملات توعية وتطهير علي مستوي مقرات الشركة من محطات وفروع، ثم تم تدشين حملات تطهير للعديد من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمجتمع السكندري وإستكملت في أسبوعها الثالث بحملات موسعة لتطهير شوارع الأسكندرية وبالأخص ذات الكثافة السكانية العالية: (الحضرة الجديدة ومحطة الرمل وميدان المنشية وسيدى جابر ومحطات القطار ومنطقة فليمنج وباكوس وشارع سينما ليلى ومنطقة الرمل الميرى وشارع السوق وغبريال والساعة وشارع الترعة المرسومة واحمد ابو سليمان وشارع ٢٠، ثم التوجه لشوارع الجلاء وفيكتوريا وجمال عبدالناصر وسيدى بشر ترام والرجوع لمنطقة سيدى بشر قبلى بشارع سيف وشارع القاهرة وخالد ابن الوليد).



وصرح المتحدث الإعلامي بشركة مياه الإسكندرية، بأن الحملات قد لاقت ترحيبا من الأهالي الذين أشادوا بدور الشركة وتلاحمها المجتمعي بإعتبارها كيان عريق يقع علي عاتقها جميع فروض المسئولية المجتمعية للتصدي لأي أزمة مما ترك أثر إيجابي ودعم معنوي ملحوظ في نفوس الأهالي.

أطلقت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأثنين، حملات موسعة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، بالتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل تفادي إنتشار فيروس كورونا المستجد بمدينة العلمين الجديدة.