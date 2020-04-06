عقب تداول منشور عن بيع مصل لفيروس كورونا بكفر عبده.. نقابة الصيادلة ترد



وقالت النقابة في بيان رسمي إنه تنفي النقابة وجود صيدلية بهذا الاسم بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية، وتؤكد على عدم صحة ما تضمنه هذا البوست وقد تم رفع الأمر إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.



وتداول رواد الفيس بوك منشور يتضمن "بشرى سارة لأهالي كفر عبده بوجود مصل لفيروس كورونا المستجد، وأنه متوفر الآن في الصيدلية، اطلبه بنفسك أو دلفيري، خده وخاف على نفسك وأسرتك، واحذروا التقليد وتأكد من العلامة المائية".





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة. وأكد مجاهد، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.





وأشار إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



حذرت مساء اليوم الأثنين نقابة صيادلة الإسكندرية من تداول بوست عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلان لإحدى الصيدليات عن وجود مصل لفيروس كورونا المستجد.