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الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة تصريحات شيفرين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان رسمي له عن حقيقة التصريحات المنسوبة إلى ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا والتي قال فيها أن الثالث من أغسطس المقبل سيكون موعدًا نهائيًا لإنهاء دوري أبطال أوروبا.

وشدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه أن شيفرين لم يحدد مواعيد محددة لأجل إنهاء البطولات الأوروبية وذلك في مقابلته مع مجلة ZDF الألمانية مؤخرًا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر شبكة الإنترنت:"نفيد بأن ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا أخبر مجلة ZDF الألمانية أن دوري أبطال أوروبا يجب أن ينتهي في 3 أغسطس المقبل وأن هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه:"الرئيس كان واضحًا جدًا في عدم تحديد التواريخ الدقيقة لنهاية الموسم ويناقش الاتحاد الآن جميع البدائل والخيارات الممكنة من أجل استكمال المواسم المحلية والأوروبية".

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه قائلاًُ:"الأولوية القصوى لجميع الإتحادات الآن هي الصحة العامة والحفاظ على الجميع، بعد ذلك سيتم إيجاد حلول لإستكمال جميع البطولات ويتم حاليًا دراسة خيارات وبدائل اللعب في يوليو وأغسطس المقبلين إذا لزم الأمر".

 

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