"الزكاة والدخل" تتخذ إجراء جديد لصالح المكلفين غير المسجلين





أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الإثنين، عن طرح مبادرة للإعفاء من الغرامات للمكلفين غير المسجلين في الهيئة، تشمل "عدم احتساب أي غرامات" مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك خلال فترة المبادرة.





وقالت الزكاة والدخل، في تغريدة عبر حاسبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المكلفين غير المسجلين بالهيئة هم، الذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل".





وأوضحت أنها "أتاحت لهم التسجيل من خلال المبادرة وتقديم إقرارتهم التي كان يتوجب تقديمها سداد الضريبة المستحقة عليهم"، مؤكدة على أن من منافع المبادرة عدم احتساب أي غرامات مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد.





كما اشترطت على المكلفين التسجيل في فترة المبادرة وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة المستحقة، أو تقديم طلب خطة تقسيط بحد أقصى 30 يونيو2020 .





هذا وتنطبق المبادرة على أنواع الضرائب كافة وهم :ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وستبدأ المبادرة من 18 مارس حتى 30 يونيو 2020م، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل .





وتشمل المبادرة جميع المكلفين الملزمين بالتزامات ضريبية تجاه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سواء كانوا أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جهات حكومية أو فئة أخرى حتى تاريخ 30 يونيو 2020م.



