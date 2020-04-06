Advertisements

"الزكاة والدخل" تتخذ إجراء جديد لصالح المكلفين غير المسجلين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الإثنين، عن طرح مبادرة للإعفاء من الغرامات للمكلفين غير المسجلين في الهيئة، تشمل "عدم احتساب أي غرامات" مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك خلال فترة المبادرة.

وقالت الزكاة والدخل، في تغريدة عبر حاسبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المكلفين غير المسجلين بالهيئة هم، الذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل".

وأوضحت أنها "أتاحت لهم التسجيل من خلال المبادرة وتقديم إقرارتهم التي كان يتوجب تقديمها سداد الضريبة المستحقة عليهم"، مؤكدة على أن من منافع المبادرة عدم احتساب أي غرامات مثل غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد.

كما اشترطت على المكلفين التسجيل في فترة المبادرة وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة المستحقة، أو تقديم طلب خطة تقسيط بحد أقصى 30 يونيو2020 .

هذا وتنطبق المبادرة على أنواع الضرائب كافة وهم :ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وستبدأ المبادرة من 18 مارس حتى 30 يونيو 2020م، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتشمل المبادرة جميع المكلفين الملزمين بالتزامات ضريبية تجاه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سواء كانوا أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جهات حكومية أو فئة أخرى حتى تاريخ 30 يونيو 2020م.

*الهيئة العامة للزكاة والدخل
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي. تأسست في عام 1936م - 1355هـ.

تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

1- جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2- توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3- متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4- العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية الزكاة والدخل

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 8 ساعات

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ أقل من ساعتين

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 22 ساعة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ 18 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الزكاة والدخل تعلن عن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

هيئة الزكاة والدخل: لائحة الزكاة تطبق على المستثمرين والشركات وليس الأفراد

"الزكاة والدخل" تنفي ما تداول حول فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفراد

"الزكاة والدخل": تاريخ عقود التأجير التمويلي يحدد "الضرائب على أقساط العقود"

هيئة "الزكاة والدخل" تعلن طريقة دفع زكاة المنشآت التجارية

الزكاة والدخل: توريد الخدمات المالية إلى عميل مقيم بالمملكة "معفى من ضريبة القيمة المضافة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر