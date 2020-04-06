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المنصور للسيارات وشل يقدمان صيانة دورية مجانية للأطباء والممرضين
الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:32 م
الفجر الاقتصادي
إمتنانا من المنصور للسيارات وشل هيلكس
للمجهودات الكبيرة التي يقدمها أطباء وممرضي مصر ، ودعما للجهود التي
يبذلونها في التصدي لإنتشار فيروس كورونا ،
فقد أعلنت الشركة عن تقديم الصيانة الدورية مجانا للأطباء البشريين
والممرضين وذلك بالتعاون مع شل لعملاء أوبل و شيفرولية " الملاكي " في
مراكز خدمة المنصور للسيارات.
وتعد هذه المبادرة بمثابة رسالة شكر وتقدير
من المنصور للسيارات وشل لكل أطباء وممرضي
مصر على الجهود المبذولة.
ويمكن للأطباء والممرضين من ملاك أوبل
وشيفرولية " ملاكي " الإستفادة من المبادرة من خلال الإتصال على رقم
16424 لحجز موعد الصيانة في أحد مراكز خدمة المنصور للسيارات ، تطبق
الشروط والاحكام .
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