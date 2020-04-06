المنصور للسيارات وشل يقدمان صيانة دورية مجانية للأطباء والممرضين

إمتنانا من المنصور للسيارات وشل هيلكس للمجهودات الكبيرة التي يقدمها أطباء وممرضي مصر ، ودعما للجهود التي يبذلونها في التصدي لإنتشار فيروس كورونا ، فقد أعلنت الشركة عن تقديم الصيانة الدورية مجانا للأطباء البشريين والممرضين وذلك بالتعاون مع شل لعملاء أوبل و شيفرولية " الملاكي " في مراكز خدمة المنصور للسيارات.

وتعد هذه المبادرة بمثابة رسالة شكر وتقدير من المنصور للسيارات وشل لكل أطباء وممرضي مصر على الجهود المبذولة.

ويمكن للأطباء والممرضين من ملاك أوبل وشيفرولية " ملاكي " الإستفادة من المبادرة من خلال الإتصال على رقم 16424 لحجز موعد الصيانة في أحد مراكز خدمة المنصور للسيارات ، تطبق الشروط والاحكام .