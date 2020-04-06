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المنصور للسيارات وشل يقدمان صيانة دورية مجانية للأطباء والممرضين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:32 م
المنصور للسيارات
المنصور للسيارات
الفجر الاقتصادي

إمتنانا من المنصور للسيارات  وشل هيلكس  للمجهودات الكبيرة التي يقدمها أطباء وممرضي مصر ، ودعما للجهود التي يبذلونها في التصدي لإنتشار فيروس كورونا ،  فقد أعلنت الشركة عن تقديم الصيانة الدورية مجانا للأطباء البشريين والممرضين وذلك بالتعاون مع شل لعملاء أوبل و شيفرولية " الملاكي " في مراكز خدمة المنصور للسيارات.

 

وتعد هذه المبادرة بمثابة رسالة شكر وتقدير من المنصور للسيارات وشل  لكل أطباء وممرضي مصر على الجهود المبذولة.

 

ويمكن للأطباء والممرضين من ملاك أوبل وشيفرولية  " ملاكي "  الإستفادة من المبادرة من خلال الإتصال على رقم 16424  لحجز موعد الصيانة  في أحد مراكز خدمة المنصور للسيارات ، تطبق الشروط والاحكام .

 

المنصور للسيارات وشل يقدمان صيانة دورية مجانية للأطباء والممرضين
المنصور للسيارات وشل يقدمان صيانة دورية مجانية للأطباء والممرضين

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