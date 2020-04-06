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شركة البترول تقرر تسريح موظفين بسبب أسعار النفط

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة "هاليبرتون"  خدمات حقول النفط  تسريح 350 موظفاً إضافياً بسبب تداعيات الهبوط الحاد في أسعار الخام عالمياً.

وذكرت الشركة الأمريكية عبر إفصاح صادر اليوم الاثنين، أنها ستخفض حوالي 350 وظيفة في ولاية "أوكلاهوما" بفعل تأثر سوق النفط بالضربة الثنائية المتمثلة في فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية.

ومن المقرر أن يبدأ تسريح الموظفين هذا الأسبوع في منشأة "دنكان" في ولاية "أوكلاهوما"، مشيرة إلى أن التسريح سيكون بشكل دائم لكن من المتوقع أن تظل المنشأة مفتوحة.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت في الشهر الماضي أنها ستقوم بخفض العمالة بشكل مؤقت لنحو 3500 موظف في "هيوستن" للتعامل مع أسعار النفط المنخفضة.

وخفضت شركات الطاقة الإنفاق بفعل انهيار أسعار النفط هذا العام بأكثر من 60 بالمائة، مع انخفاض الأسعار لمستويات تقل أحياناً عن تكاليف الإنتاج.

وبحلول الساعة 3:02 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "هاليبرتون"  بنحو 1.8 بالمائة إلى 7.74 دولار، ولكنها سجلت  خسائر بنسبة 68 بالمائة منذ بداية العام حتى اليوم.

وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 6.4 بالمائة عند مستوى 26.53 دولار للبرميل.

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