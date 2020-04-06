دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوبة .. ادعية عن كورونا ورفع الوباء 15 شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان 1441 عن كورونا، ساعات قليلة تفصلنا عن أعظم أيام شهر شعبان وهي ليلة النصف من شعبان التي ينتظرها العالم الإسلامي بكل شوق ولهفة لأنها تعد من أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى، وتحتفل الأمة الاسلامية بهذه الليلة والتي مع غروب شمس يوم الاثنين 14 شعبان وحتى غروب شمس يوم الخامس عشر من شهر شعبان .

دعاء ليلة النصف من شعبان 1441 عن كورونا، ساعات قليلة تفصلنا عن أعظم أيام شهر شعبان وهي ليلة النصف من شعبان التي ينتظرها العالم الإسلامي بكل شوق ولهفة لأنها تعد من أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى، وتحتفل الأمة الاسلامية بهذه الليلة والتي مع غروب شمس يوم الاثنين 14 شعبان وحتى غروب شمس يوم الخامس عشر من شهر شعبان .

ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي ينزل فيها الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا ويقول “ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه، وهنا يأتي معنى النزول أي ينزل رحمته ولطفه على عباده التي أغرقتهم ملذات الدنيا عن ذكره، كما أن الصيام في ليلة النصف من شعبان له فضل كبير وعظيم فعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر”.





وقد صرح الدكتور “محمد الشحات الجندي” الذي يشغل منصب عضو مجمع البحوث الاسلامية، أن ليلة النصف من شعبان ليلة مهمة جداً للمسلمين فيجب أن يتزودوا من خيراتها وأن يعفوا عن بعضهم البعض لان الله لا ينظر إلى قلب المشرك والمشاحن أي أن الله لا يتقبل عمل المشرك والمشاحن الذي بينه وبين أحد مشاحنة ، وعلى المسلم أن يسارع بطلب العفو ممن أساء إليهم حتى يعفوا الله عنه ويغفر له ما تقدم ومن تأخر،فعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ،يطَّلِعُ الله إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».









موعد ليلة النصف من شعبان 1441هـ – 2020 م





فيما أكد الدكتور “محمد محمدي” المدرس المساعد بكلية الدعوة الاسلامية بجامعة الأزهر، أن ليلة النصف من شعبان فرصة عظيمة لابد من المسلم أن يغتنمها ليقوم بعدة أمور فعلى المسلم أن يصوم نهار يوم الثلاثاء وقيام ليله، وأن ينشغل بقراءة القرآن وذكر الله والاستغفار والتصدق بنية تفريج الهم وطلب الرزق، كما يجب أن يصلح بينه وبين أي أخصامه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَطْلُعُ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ”.









صيغة ادعية عن كورونا ورفع الوباء 15 شعبان



