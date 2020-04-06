رئيس مدينة زويل: هناك فجوة كبيرة بين الصناعة والبحث العلمي في مصر

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قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن المدينة تسعى للبحث عن حلول لأزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بعض الباحثين تمكنوا من تطوير جهاز نصف آلي أثناء انتقاله في الاسعاف حتى وصوله المستشفى، وتم تصميم هذا الجهاز بالكامل داخل المدينة، وهو مفيد لحالات الانتظار الطويل، ويمكن استخدامه بواسطة التمريض.



وأضاف "صدقي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن النسخة الثانية من هذا الإصدار متطورة أكثر تتيح إمكانية فصل مسار الشهيق عن الزفير، ويستخدم للمريض لإعادة احياء الرئة لمرضى الالتهاب الرئوي، بينما الإصدار الثالث معقد نوعًا ما ويستخدم داخل العناية المركزة، وهو تطوير لنسخة من جامعة إلينوي، وسوف يتم تغيير التصميم وتعديله ليصبح بإمكانيات محلية 100% لتقليل تكلفته.



وشدد، على أن العمل على هذه الازمة بدأ مع ظهور أزمة فيروس كورونا، منوهًا بأنه لا يمكن توقع الكوارث ولكن وجود كوادر مؤهلة بمراكز البحوث يمكن من التوصل لحلول لهذه الازمة، مؤكدًا على ضرورة التناغم بين الصناعة والمراكز البحثية لتوطين الصناعات داخل مصر، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الصناعة والبحث العلمي في مصر.



وقام "الديهي"، بجولة داخل مدينة زويل للحديث مع الفرق البحثية مصممي نماذج أجهزة التنفس الصناعي حول فكرة تصميمها وتطويرها، واستخدامات كل جهاز على حدة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.



وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.



وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

