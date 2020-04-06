ماركا تكشف ردة فعل برشلونة علي تهديد إنتر ميلان بشأن التعاقد مع ميسي









كشفت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة رد فعل إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني علي تهديد نادي إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد مع النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة.





وقالت صحيفة ماركا :" اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل️ ميسي لا يفكر في مغادرة الكامب نو حتي الاعتزال نهائيا بالإضافة إلي أن إدارة البارسا في طريقها لتجديد عقد الكابيتانو خلال الفترة المقبلة".





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" إدارة النادي الكاتالوني لم تهتز فيه أي شعرة، من تهديدات إنتر ميلان بالتوقيع مع النجم الارجنتيني خلال الفترة المقبلة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني مطمئن حول مستقبل ليو ميسي مع الفريق ويعلم أن اللاعب لن يرحل عن صفوف الفريق".





يذكر أن نادي برشلونة الاسباني يرغب في التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني.



