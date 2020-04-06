عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

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قام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له بقميص نادي الزمالك، فريقه السابق برفقة عماد السيد حارس الاتحاد السكندري الحالي.



وجاءت صورة كهربا برفقة حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، من أجل تهنئته بعيد ميلاده الـ34، والذي أتمها اليوم.





ونشر كهربا ستوري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورته بجوار عماد السيد خلال تواجدهما فى الزمالك، وكتب عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أنضف خلق الله".



وأضاف "وهو ده اللى حصل يا عمدة"، في إشارة منه لتذكيره بإحدى المواقف بينهم خلال فترة لعبهما سويًا في البيت الأبيض.

