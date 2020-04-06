Advertisements

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:44 م
كهربا
كهربا
محمد الصو
قام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له بقميص نادي الزمالك، فريقه السابق برفقة عماد السيد حارس الاتحاد السكندري الحالي.

وجاءت صورة كهربا برفقة حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، من أجل تهنئته بعيد ميلاده الـ34، والذي أتمها اليوم.


ونشر كهربا ستوري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورته بجوار عماد السيد خلال تواجدهما فى الزمالك، وكتب عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أنضف خلق الله".

وأضاف "وهو ده اللى حصل يا عمدة"، في إشارة منه لتذكيره بإحدى المواقف بينهم خلال فترة لعبهما سويًا في البيت الأبيض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا عماد السيد الزمالك الأهلي ألفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحفظ على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 14 دقيقة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

منذ ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 8 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن الكأس أمام منية سمنود

عماد السيد ينضم رسميا لصفوف الاتحاد السكندري لمدة 3 سنوات

بالأرقام.. عبد الله السعيد يُرافق العظماء الثمانية في قائمة نادي المائة بالدوري المصري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر