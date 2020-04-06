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الأقصر تواصل التصدي للخارجين عن القانون بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
تواصل سلطات الأقصر تصديها للخارجين عن القانون، بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، باستغلالهم أوقات حظر التجول، والبناء عليها، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، طبقًا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وترأس الحملة محمد سيد سليمان رئيس المركز ورافقه خلال الحملة أجهزته التنفيذية ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة الاعمال المخالفة على الأراضي الزراعية لعدد 47 مخالف بمساحة 5ط 2ف بمنطقة إسنا حوض متولي الغربي والشيخ فضيل وحوض المظلية عبارة أسوار وعشش وأحواش من الطوب الأبيض.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا، أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية.

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