الأردن: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 16

أعلن الأردن، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات لديه إلى 323 حالة، في حين أن هناك 16 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74 شخصا.





وتبلغ إجمالي حالات الوفاة في الأردن 5 وفيات.





وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، فإن الملك دعا خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.





وقال ملك الأردن، إنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.