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الأردن: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 16

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 349 حالة وشفاء 16 حالة جديدة.

أعلن الأردن، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات لديه إلى 323 حالة، في حين أن هناك 16 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74 شخصا.

وتبلغ إجمالي حالات الوفاة في الأردن 5 وفيات.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، فإن الملك دعا خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وقال ملك الأردن، إنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.

وأوعز للحكومة بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.

وأكد الملك ضرورة توفير شرائح اختبار فيروس كورونا، وزيادة عدد الفحوصات في جميع مناطق الأردن، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة في وزارة الصحة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أن الحكومة والأجهزة العاملة في الميدان تحرص على إيلاء صحة المواطن وسلامته الأولوية القصوى، ومن ثم العمل على إمكانية تحقيق منعة الاقتصاد وحمايته.

ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السبت الماضي، مع ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وجمعية البنوك وممثلين عن قطاع الفنادق وقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، لبحث تداعيات وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقوم بدراسة الاستفادة من إمكاناتنا في التصدير، في حال ضمان عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه خلال الفترة المقبلة.

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