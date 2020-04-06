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إيناس عبدالدايم تنعى شيخ الموزعين المايسترو إبراهيم الراديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:09 م
ايناس عبدالدايم
ايناس عبدالدايم
مي مرسي
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الموزع الموسيقى الكبير المايسترو إبراهيم الراديو الذى غيبه الموت اليوم الاثنين 6 ابريل عن عمر يناهز 65 عام بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت "عبدالدايم"، إن الراحل مثل علامة بارزة فى مجال الموسيقى مؤكدة أنه حصل على لقب شيخ الموزعين بعد أن أمضى سنوات فى إضفاء بصمة مميزة على العديد من الألحان الخالدة كما نقل خبراته للكثيرين من الموسيقيين الشباب وساهم فى تخريج أجيال منهم.

والجدير بالذكر أن المايسترو إبراهيم الراديو هو إبراهيم علي حسن محمود كامل، لقبه الموسيقار حلمي بكر ب "شيخ الموزعين" فى العصر الحديث، قام بتدريس قيادة الكورال والأوركسترا وعين بمعهد الموسيقى العربية بوظيفة أستاذ خبير، حاصل على درجة إعلامي في الإذاعة والتلفزيون المصري ومعتمد موزع موسيقي بهما منذ أواخر السبعينات، وزع الكثير من الاعمال الغنائية لمشاهير المطربين المصريين والعرب وقاد الأوركسترا لعدد كبير منهم، كما قدم التوزيع الموسيقي للعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

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