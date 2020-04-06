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فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
ابلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لجنة التخطيط بالنادي بالصفقة الأولى للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب فايلر من إدارة النادي الأهلي سرعة التعاقد مع لاعب سوبر يجيد في مركز الجناح يكون قادراً على اللعب في مركزي الجناح الأيمن والإيسر.

وجاء طلب فايلر بالتعاقد مع جناح مميز يجيد اللعب في الطرفين بسبب صعوبة بقاء رمضان صبحي مع الفريق بعد نهاية اعارته بجانب عدم اقتناعه بامكانيات الانجولي جيرالدو.

ويري فايلر أن الصفقة القادمة قد تعوض الفريق في ظل هبوط مستوي حسين الشحات القادم من العين الإماراتي وأحمد الشيخ لاعب الفريق.

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