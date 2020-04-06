"الصحة العالمية" تتوقع إطلاق مبادرة كبيرة لتسريع تطوير اللقاحات ضد كورونا





قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، إنه من المتوقع إطلاق مبادرة كبيرة خلال هذا الأسبوع؛ لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وصحر المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "نأمل في إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا"، موضحاً أن "هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها بشكل عادل".





وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقا إن لديها 8 مشاريع خاصة بذلك، والولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت اختبارات سريرية في شهر مارس الماضي، وروسيا، التي تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا.



