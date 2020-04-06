Advertisements

"الصحة العالمية" تتوقع إطلاق مبادرة كبيرة لتسريع تطوير اللقاحات ضد كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:45 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، إنه من المتوقع إطلاق مبادرة كبيرة خلال هذا الأسبوع؛ لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وصحر المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "نأمل في إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا"، موضحاً أن "هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها بشكل عادل".

وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقا إن لديها 8 مشاريع خاصة بذلك، والولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت اختبارات سريرية في شهر مارس الماضي، وروسيا، التي تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و289 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 70 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 272 ألف شخص للشفاء.

وحذرت الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أنها صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الفيروس كورونا الصحة العالميه

أخبار تهمك

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ 18 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُحدد بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض لمكافحة كورونا في إيطاليا

"فرانس برس" تكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة جديدة لبحث تطورات فيروس كورونا

عاجل.. "فرانس برس" تعلن عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم

ترامب: اختبار 140 ألف مريض يوميًا للوصول للقاح كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر