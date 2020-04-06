العثور على جثة لطبيب داخل غرفته بسكن الأطباء بالشلاتين

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين على جثة طبيب متوفي داخل غرفته بسكن الاطباء بمستشفي الشلاتين المركزي جنوب محافظة البحر الأحمر وتم عمل محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.



وكان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطار من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي قسم شرطة الشلاتين جنوب محافظة البحر الاحمر بلاغ بالعثور على جثة "سامي. م" طبيب في العقد السابع من العمر داخل مسكنه بمستشفى الشلاتين المركزي بالبحر الأحمر.



وأسفرت التحقيقات الأولية لضباط شرطة الشلاتين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشلاتين المركزي وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.



وأكد مصدر طبي، أن الطبيب "سامي َم" من محافظة القليوبية في العقد السابع من العمر ويعمل بمستشفي شلاتين المركزي بنظام التعاقد بعد الخروج على المعاش وان الوفاة نتيجة لازمة قلبية مفاجئة.



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كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.



وأكد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

