"المالية" تعلن تفاصيل تعديل مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

تقديم موعد صرف مرتبات أبريل



وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، لموظفي الدولة.



وأشار وزير المالية، في بيان، إلى أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلًا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.



وكشف عن تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها، على 4 أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وأهاب بالجهات الإدارية، إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان.



وأكد وزير المالية، وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 21أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل.



قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية: إنه تقرر تعديل مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة، حيث سيتم الصرف اعتبارا من 19 أبريل بدلا من يوم 23 من الشهر، كما كان معتادًا، وذلك لاقتراب شهر رمضان المبارك.وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن صرف المرتبات سيكون تدريجيا لمنع الازدحام والتكدس، حيث سيتم صرف المرتبات لنحو 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، والصرف لنحو 10 وزارات يوم 20 أبريل، والصرف لنحو 16 وزارة يوم 21 أبريل، وأخيرًا صرف المرتبات للعاملين في 9 وزارات يوم 22 أبريل.وعن تكدس المواطنين أمام أحد البنوك بسبب شائعة صرف الإعانة، عقب متحدث المالية، "مش عارفين أصلها إيه الشائعة دي".