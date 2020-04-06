Advertisements

"المالية" تعلن تفاصيل تعديل مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:54 م
المالية
المالية
هدى عبدالرازق
قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية: إنه تقرر تعديل مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة، حيث سيتم الصرف اعتبارا من 19 أبريل بدلا من يوم 23 من الشهر، كما كان معتادًا، وذلك لاقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن صرف المرتبات سيكون تدريجيا لمنع الازدحام والتكدس، حيث سيتم صرف المرتبات لنحو 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، والصرف لنحو 10 وزارات يوم 20 أبريل، والصرف لنحو 16 وزارة يوم 21 أبريل، وأخيرًا صرف المرتبات للعاملين في 9 وزارات يوم 22 أبريل.

وعن تكدس المواطنين أمام أحد البنوك بسبب شائعة صرف الإعانة، عقب متحدث المالية، "مش عارفين أصلها إيه الشائعة دي".

تقديم موعد صرف مرتبات أبريل

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، لموظفي الدولة.

وأشار وزير المالية، في بيان، إلى أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلًا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه.

وكشف عن تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها، على 4 أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالجهات الإدارية، إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأكد وزير المالية، وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 21أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتبات شهر أبريل الفيروس كورونا الاجراءات الإحترازية 19 أبريل

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ نصف ساعة

الأهلي يضحي بلاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بـ20 مليون يورو.. كواليس صفقة الأهلي المستحيلة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

07:44 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

06:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر