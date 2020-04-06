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الصحة المغربية تعلن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 حالة.

 وأوضحت الصحة المغربية، في بيان لها، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 80 حالة، وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة.

ويذكر أن أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأحد، عفوا عن  5654 معتقلا خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بالسجون. 

وقالت وزارة العدل، في بيان، إنه "تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعهم الصحي، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم الإفراج عنهم على دفعات للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وأضافت أن "المفرج عنهم سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية حجر صحي في منازلهم، للتأكد من سلامتهم".

وأكد العاهل المغربي ضرورة "حماية صحة وسلامة المعتقلين، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وما تتطلبه من شروط لوقاية السجون والإصلاحيات من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

كما أمر أيضا بـ"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسسة، خاصة من انتشار هذا الوباء".

أعلن المغرب، مساء السبت، تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في المغرب إلى 883 حالة.

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