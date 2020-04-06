الصحة المغربية تعلن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 حالة.





وأوضحت الصحة المغربية، في بيان لها، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 80 حالة، وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة.



