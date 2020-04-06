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فولفو تعلن ارتفاع مبيعاتها من مبيعات السيارات الهجينة في الربع الأول
الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:57 م
أعلنت شركة فولفو السويدية عن ارتفاع مبيعاتها من مبيعات السيارات الهجينة في الربع الأول لعام 2020.
كما كانت مبيعات فولفو خلال الفترة المحددة مرضية للشركة السويدية، فقد ارتفعت المبيعات إجمالاً بنسبة 18.2% من جميع السيارات، فيما قفزت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي وبلغت 14.7% من إجمالي المبيعات.
وباعت الشركة ما مجموعه 131,889 سيارة عالميًا، منها 19,388 سيارة هجينة، و11,938 سيارة من العلامة الفرعية Recharge. وبالنظر لهذه الأرقام يمكن أن نقول أن الشركة حققت نجاحاً كبيراً.
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