فولفو تعلن ارتفاع مبيعاتها من مبيعات السيارات الهجينة في الربع الأول

أعلنت شركة فولفو السويدية عن ارتفاع مبيعاتها من مبيعات السيارات الهجينة في الربع الأول لعام 2020.





كما كانت مبيعات فولفو خلال الفترة المحددة مرضية للشركة السويدية، فقد ارتفعت المبيعات إجمالاً بنسبة 18.2% من جميع السيارات، فيما قفزت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي وبلغت 14.7% من إجمالي المبيعات.



