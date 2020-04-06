محافظ أسوان: إجمالي المصابين بفيروس كورونا 24 حالة

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إن معدل المصابين في فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قليلة جدا بينما معدل الشفاء عالي جدا، مشيرًا إلى أن إجمالي المصابين في المحافظة حوالي 24 حالة.



وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه يوجد حالة وفاة واحدة فقط، لسيدة كانت تعاني من أمراض.



وأكد محافظ أسوان أنه لا يوجد عزل كامل لأحياء أو عقارات في أسوان، لافتًا إلى أن ما يوجد في أسوان مجرد حالات فردية مصابة بفيروس كورونا.



ولفت إلى أن بعض العاملين في الأطقم الطبية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحالة الأولى هي ممرضة وخالطت 4 أخرين أصيبوا بالمرض.



واستطرد قائلًا: "ملحمة وطنية حقيقة تحدث على أرض أسوان لمواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه يتم توزيع إعانات على المتضررين، حيث تم حصر كل العمالة اليومية المتضررة من الوباء وتقديم الإعانة لهم".



ونوه إلى أن أكثر من 2 مليون جنيه تبرعات ضمن مبادرة "الناس لبعضها"، مؤكدًا أن عدد العمالة التي حصلت على إعانات حوالي 8 آلاف عامل.



وأكمل محافظ أسوان: "البواخر العائمة تظل لمدة 14 يوما ويتم تعقيمها وتطهيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد سائحين في المدينة، وكل العاملين في السياحة موجودين في أسوان لمدة 14 يوما ولا يسمح لهم بالمغادرة.



وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.



وأضاف، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.



وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.



وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

