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الصحة العالمية تدين تصريحات علماء دعوا لجعل إفريقيا "ميدان اختبار" للقاح ضد كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
دانت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تصريحات علماء دعوا لجعل إفريقيا "ميدان اختبار" للقاح ضد فيروس كورونا

وقالت إنه من المتوقع إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "نأمل في إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا".

وأضاف غيبريسوس أن هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها "بشكل عادل".
الصحة العالمية: نأمل بإطلاق مبادرة كبيرة قريبا لتسريع تطوير لقاحات ضد كورونا
تاريخ النشر:06.04.2020 | 16:53 GMT |

آخر تحديث:06.04.2020 | 17:08 GMT | أخبار العالم

الصحة العالمية: نأمل بإطلاق مبادرة كبيرة قريبا لتسريع تطوير لقاحات ضد كورونا
Reuters Denis Balibouse
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "نأمل في إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا".

وأضاف غيبريسوس أن هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها "بشكل عادل".

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ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن 1315989 إصابة بهذه السلالة في أكثر من 170 دولة، بما في ذلك 71715 وفاة و275373 حالة شفاء.

وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقا إن لديها 8 مشاريع خاصة بذلك، والولايات المتحدة، التي بدأت اختبارات سريرية في مارس الماضي، وروسيا، التي تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا.

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