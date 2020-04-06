الصحة العالمية تدين تصريحات علماء دعوا لجعل إفريقيا "ميدان اختبار" للقاح ضد كورونا

دانت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تصريحات علماء دعوا لجعل إفريقيا "ميدان اختبار" للقاح ضد فيروس كورونا





وقالت إنه من المتوقع إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "نأمل في إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا".





وأضاف غيبريسوس أن هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها "بشكل عادل".