ميناء دمياط يصدر 3 ألاف طن من الفواكه والخضراوات اليوم

قام ميناء دمياط بتصدير 3292 طنا خلال تعاملات اليوم، تشمل فواكه وخضراوات إلى كل من الأردن والأمارات وبريطانيا وهولندا وألمانيا وروسيا.





استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و13 سفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و11 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء، 26 سفينة.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم/ الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة، شملت 25600 طن يوريا و7122 طن رمل و2500 طن فوسفات و2100 طن فول صب، وأشارت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 1127 طن خشب زان و8050 طن خردة و1630 طن حديد و6626 طن قمح و9480 طن ذرة و3500 طن ابلاكاش.





وأوضحت أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 749 حاوية مكافئة منها 109 حاويات مكافئة بحمولة إجمالية 3292 طنا، تشمل فواكه وخضروات يتم تصديرها إلى كل من الأردن والأمارات وبريطانيا وهولندا وألمانيا وروسيا.





وبلغ عدد الحاويات الواردة 381 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2749 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172814 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142088 طنا .





وقد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا, في حين غادر عدد 2139 شاحنة منها 689 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38153 من البضائع العامة.