عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

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توفى رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي السابق، وشقيق رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إثر إصابته بفيروس كورونا.







وكان قد تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، وتدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، داخل مستشفى 15 مايو.







وتدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء تواجده في مستشفى العزل حول إصابته بفيروس كورونا المستنجد كوفيد 19".







وتخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.