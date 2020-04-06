Advertisements

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
توفى رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي السابق، وشقيق رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إثر إصابته بفيروس كورونا.



وكان قد تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، وتدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، داخل مستشفى 15 مايو.



وتدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء تواجده في مستشفى العزل حول إصابته بفيروس كورونا المستنجد كوفيد 19".



وتخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة زوج ليلى علوي السابق منصور الجمال كوفيد الفيروس كورونا

أخبار تهمك

شيكابالا يساعد الزمالك في إنهاء صفقة مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً نارياً في أزمة علاج مؤمن زكريا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 9 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ أقل من ساعتين

المملكة تفرض حظر التجول الكامل على عدد من المدن بسبب كورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

فايلر يحدد أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تبنت طفلًا وهذه علاقتها بأسرة "مبارك".. معلومات لا تعرفها عن ليلى علوي

أبرزهن ليلى علوي.. فنانات لم ينجبن فلجأن للتبني

الصين: وفاة الحالة الثانية بالالتهاب الرئوي في ووهان

وزير الصحة الياباني: الوفاة بفيروس كورونا كانت لامرأة في الثمانينات

عاجل.. فنانة هندية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

07:44 م

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر