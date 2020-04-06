حملات تطهير وتعقيم مكثفةفي مستشفي دكرنس بالدقهلية (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية حملات تطهير وتعقيم مكثفة،في اطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.



جائت حملات التطهير لجميع الأقسام داخل المستشفي وذلك بغد تردد انباء عن ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا.



وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية كلف كافة رؤساء مجالس المدن بتكثيف اعمال التعقيم والتطهير بالشوارع والمنشات.



وعلي صعيد اخر قامت رئاسة حي شرق المنصورة، بالتعاون مع شرطة الحماية المدنية بالمنصورة، بحملة مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الحي.



شملت الحملة رفع لكافة تجمعات القمامة أعقبها، عملية رش وتعقيم للمكان بالمياة والمطهرات المحملة بسيارات وجرارات الرش الخاصة بالحي.



فيما قامت سيارات ورجال الحماية المدنية، بتولي مهام تعقيم الشوارع الكبيرة بالحي والميادين الرئيسية، وسيارات الحي استهدفت الشوارع الفرعية.



ومن جانبه قال محمد البسيوني، رئيس حي شرق المنصورة ان عمليات الرش والتعقيم تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة استثمار فترات الحظر برفع كفاءة حالة النظافة بشوارع المدينة وان يعقبها عملية رش وتعقيم للشوارع وحدائق ومناطق الحي خاصة الحيوية منها والتي يتردد عليها الكثير من المواطنين ومحيطات المصالح الحكومية.



وأضاف "البسيوني" ان هذه الحملة، ضمن حزمة الإجراءات الأحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية، لوقاية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وتعد صوره لتكاتف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمة بتفاهم وتناغم غير مسبوق موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية علي مشاركتهم لرئاسة الحي وإعانتهم في مهام أعمالهم.



شارك في الحملة، محمد انور نائب رئيس الحي وفريق من إدارة الإشغالات، وادارة النظافة وجهاز الخدمات بالحي.



وعلى صعيد آخر كانت انتشرت سيارات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية في شوارع مدينة بلقاس للتطهير والتعقيم.



قاد الحملات الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنشأت الحكومية، داخل مدينة بلقاس في وقت الحظر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



استهدفت الحملة، تطهير طريق الحرية، وشارع المحكمة وشارع الجمهورية، ومستشفى بلقاس المركزي، ومركز الشرطة، وشارع مجلس المدينة، بمشاركة االدفاع المدني والإدارة الزراعية والشباب من المجتمع المدني بمدينة بلقاس.



وأشاد رئيس المركز بالتعاون والتكاتف أثناء الحملة بين كافة الأجهزة، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية كافة الشوارع والمنشآت داخل المدينة.



كما أشاد رئيس بلقاس، بدور المجتمع المدني وجهودة المستمرة في أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة،مؤكدا على أن الاستمرار بهذة الفاعلية سيجعلنا نعبر الأزمة سريعًا.



شارك في الحملة المهندس لطفي عباس نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء محمد الشحات مدير فرقة غرب الدقهليه، والنقيب محمود عبدربه والنقيب عبدالعزيز محمد من الدفاع المدني، وعبد العال حامد مدير مكتب رئيس المركز، وأحمد ماهر مدير المكتب الفني.



وفي ذات السياق كانت الأجهزة التنفيذية واصلت أعمال التطهير بمركز ومدينة تمي الأمديد وخاصة مستشفى العزل والقري المحيطة والطرق المؤدية لها، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





واستهدفت أعمال التطهير طريق الاسعاف للمستشفى المركزى بتمى الأمديد "مستشفى العزل" حرصًا على صحة وحياة المواطنين.



وقد أوضح رئيس المركز أن الرش والتطهير والتعقيم يتم بصفة مستمرة للطريق بالإضافة الى تطهير وتعقيم منطقة عياده التأمين الصحي بتمى الامديد وكذا منطقة الوحدة الصحية بأبو الصير وجميع الوحدات الصحية في منطقة المستشفى المركزى وبجوارها.



تتم أعمال التطهير بالتعاون والتنسيق مع مركز الشرطة والمجتمع المدنى بنطاق مركز تمى الامديد.





وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة لتطهير وتعقيم شوارع مركز ومدينة شربين وقراها تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمحاسب صارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.





وتأتي الحملات في إطار خطة جهود الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وجاري يوميا استكمال أعمال التطهير والتعقيم حفاظا على سلامة المواطنين.